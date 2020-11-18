شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تنظم جولة سياحية لبعثة منتخب البرازيل الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
نظمت إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، جولة سياحية لبعثة منتخب البرازيل الأولمبي على هامش مشاركتهم بالدورة الأوليمبية الدولية التي أقيمت بمصر.
شملت الجولة زيارة المتحف المصري والأهرامات برفقة المرشدين السياحيين الذين أوضحوا تاريخ نشأة الأهرامات وأبوالهول، ومكونات المتحف المصري وما يتضمنه من آثار عريقة، والأزمنة التي تعود إليها تلك الآثار.
وأبدى أعضاء بعثة منتخب البرازيل الأولمبي انبهارهم بالحضارة المصرية العريقة، وما تتمتع به مصر من تاريخ وآثار، معربين عن خالص تقديرهم لحفاوة الاستقبال، وحسن الإقامة أثناء تواجدهم بالقاهرة.
وكان منتخب البرازيل الأوليمبي قد شارك في منافسات الدورة الودية الدولية الأوليمبية مع كل من منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبية، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطني الأوليمبي بالدورة برصيد 4 نقاط حصدهم بعد التعادل مع كوريا الجنوبية والفوز على منتخب البرازيل.
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