شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعاقد مع ظهير بترول أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس ادارة نادي أسوان في التعاقد مع اللاعب أحمد دحروج، الظهير الأيسر لفريق بترول أسيوط، وذلك للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم. وذلك ضمن الصفقات التي يجريها نادي أسوان لدعم صفوف الفريق في الدوري الممتاز الموسم القادم. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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