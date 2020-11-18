شكرا لقرائتكم خبر عن راحة جديدة للأهلى قبل معسكر النهائى الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى منح اللاعبين راحة سلبية يوم 22 نوفمبر الجارى قبل الدخول في المعسكر المغلق المقرر الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 27 من الشهر الجارى في نهائى دورى أبطال إفريقيا.
وذلك بهدف إراحة اللاعبين وضمان دخولهم المعسكر التحضيرى للنهائى بمعنويات مرتفعة لتجهيزهم جيدا للقاء، وينتظر أن يركز المدير الفنى خلال التدريبات اليوم على مراجعة خطة مواجهة أبوقير للاسمدة بجانب تدريبهم على بعض الأمور الفنية التي يرغب في تحفيظها للاعبين قبل المباراة.
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