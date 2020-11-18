شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: الكرة المصرية تجنى ثمار قرار الدولة بعودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن الكرة المصرية تجنى ثمار قرار الدولة بعودة النشاط الكروى عقب تجميد كورونا بتألق المنتخبات القومية ، وقال وليد صلاح الدين فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" نجنى ثمار قرار الدولة بعودة النشاط الكروى سواء على صعيد الاندية بوصول الاهلى والزمالك وبيراميدز للنهائيات الافريقية وبحصد المنتخب الاول ستة نقاط على حساب توجو وفوز المنتخب الاوليمبى على البرازيل لذا لابد أن نشكر الدولة وكذلك اللجنة الخماسية"

ويضيف وليد صلاح الدين :" الرافضين لعودة الدوري كانوا يطالبون بإلغاء المسابقة ومنح اللاعبين شهر ونصف راحة وبداية موسم جديد ولو حصل هذا الوضع ماكنا حققنا الانجازات التى تحققت والتى فى رأيى المستفيد الاول منها حسام البدرى أكثر من شوقى غريب بإعتبار البدرى لعب منافسات رسمية وليس ودية مثل المنتخب الاوليمبى"

وأكمل وليد صلاح الدين :" كسبت الرهان على أفشة فلقد توقعت مشاركته أمام توجو واستبعاد عبد الله السعيد فى ظل حالة الفوقان التى يعيشها اللاعب مع موسيمانى ، والاهم نحن نفوز فى غياب الكبار ونصنع جيل جديد وصف ثانى فى غياب صلاح والننى والسعيد وفتحى"

وتابع وليد صلاح الدين :" لمست أن البدرى صنع توازن بين نجوم الاهلى والزمالك فى مباراتين توجو بمعنى أنه أشرك ثلاثة عناصر بشكل أساسى من كل فريق فى كل مباراة ، وهذا ليس توازن فلقد حقق هدفه بالفوز بالمباراتين ومع ذلك حقق مكاسب أخرى متمثلة فى إراحة نجوم الاهلى والزمالك بالتوازن قبل النهائى المرتقب خوفاً من الاجهاد والاصابات ، منح كوكا الفرصة رغم تألق مصطفى محمد فى المباراة الاولى خوفاً من إجهاد مصطفى محمد "

وعن رمضان صبحى قال وليد صلاح الدين :" ظهر بمستوى متميز رغم ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة لانه لاعب موهوب بإمكانه أن يصنع الفارق فى أوقات قليلة".

وعن مواجهة الاهلى والزمالك علق وليد صلاح الدين :" الدنيا بدأت تسخن بنهاية مباريات المنتخبات ، واتمنى نشوف ماتش حلو ، ومصر كلها عايزة تحضر الماتش لو فيه حضور جماهيرى ، الفائز سيحصد ميزانية نادى فى عام كامل بمكاسب مادية ، ومع ذلك بلاش شد الاعصاب عايزين نشوف مباراة كورة زى ريال وبرشلونة 4/3 ، مباراة مفتوحة فيها متعة لان الفريقين مواهب بالجملة كوكتيل لاعبين منتخبات من مصر والمغرب وتونس ومالى"

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.