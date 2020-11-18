شكرا لقرائتكم شاهد لاعبو منتخب البرازيل الأولمبي يتناولون الغداء فى أحد محلات الكشرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصلت بعثة منتخب البرازيل الأولمبى زيارتها للمعالم السياحية وسط القاهرة، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة السياحية التي تنظمها لها إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار على هامش مشاركتهم بالدورة الأوليمبية الدولية التي أقيمت بمصر.

وحرص أعضاء البعثة على تناول الطعام المصري والأكلات الشعبية في إطار التعرف على العادات والتقاليد، حيث تناولو وجبة الغداء في أحد مطاعم الكشرى في وسط البلد، باعتبارها إحدى الوجبات التي تشتهر بها مصر.

وأبدى أعضاء بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي انبهارهم بالحضارة المصرية العريقة، وما تتمتع به مصر من تاريخ وآثار، معربين عن خالص تقديرهم لحفاوة الاستقبال، وحسن الإقامة أثناء تواجدهم بالقاهرة.

وكان منتخب البرازيل الأوليمبى قد شارك فى منافسات الدورة الودية الدولية الأوليمبية مع كل من منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبية، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطني الأوليمبي بالدورة برصيد 4 نقاط حصدهم بعد التعادل مع كوريا الجنوبية والفوز على منتخب البرازيل.