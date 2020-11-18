شكرا لقرائتكم استمرار ايجابية مسحة فيروس كورونا لـ محمد صلاح والنني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى اليوم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي مسحة جديدة للكشف عن فيروس كوفيد-١٩ إلا أن نتيجتها جاءت ايجابية، كما أجرى اليوم أيضا محمد النني نجم المنتخب وارسنال الانجليزي مسحة ثانية أكدت نتائجها ايجابية حالته، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وكان محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى، قد غادر فندق إقامة المنتخب واستقل سيارة خاصة إلى منزله، حيث يخضع اللاعب للبروتوكول العلاجى من فيروس كورونا فى مصر لمدة أسبوع، حتى موعد إجرائه لمسحة كورونا جديدة على أن يعود إلى انجلترا عقب التأكد من شفائه وسلبية المسحة الخاصة به.

وكانت اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب المصرى قد قررت نقل محمد الننى إلى المطار عبر سيارة خاصة استعدادًا للعودة إلى القاهرة وأيضا بسيارة خاصة إلى فندق الإقامة في التجمع الخامس عودة البعثة من توجو وتحقيق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.