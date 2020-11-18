شكرا لقرائتكم أحمد بلال عن عدم مشارك عبد الله السعيد أساسيا: العامل البدنى صعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن العامل البدنى أصبح يشكل عبء كبير على عبد الله السعيد نجم منتحب مصر الذى لم يشارك أساسيا فى لقاء توجو بالجولة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022 والذى شهد فوز الفراعنة بنتيجة 3 / 1 .

و قال بلال فى تصريح لـ "الخليج 365" ، عبد الله السعيد لاعب صاحب فنيات عالية و خبرة كبيرة و معاملته معاملة البديل للتحكم فى الأداء سيكون مفيد أكثر للمنتخب ، خاصة أن العامل البدنى للاعب من الصعب أن يتماشى مع المنتخبات السريعة التى سيخوضها الفراعنة فى الفترة المقبلة .

وصلت، صباح اليوم، بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات .

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.