شكرا لقرائتكم عمرو السولية ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لمواجهة الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم عمرو السولية لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي عصر اليوم الأربعاء استعدادا للقاء سماد أوبو قير فى دور الثمانية لكأس مصر، وكان اللاعب قد عاد أمس إلي الأهلي بعد مغادرة معسكر المنتخب عقب إعلان غيابه عن مباراة توجو أمس بسبب الايقاف.

وخاض أمس عمرو السولية، ومحمد هانى، لاعبا الأهلي،جلسة تأهيل منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم الثنائى فى أداء البرنامج التدريبى المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التى أقيمت في مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للاسمدة في كأس مصر السبت القادم في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر والمحدد لها علي ستاد برج العرب بالإسكندرية.