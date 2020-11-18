شكرا لقرائتكم بيراميدز يرسل خطابا رسميا لضم مصطفى فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل نادى بيراميدز خطابا رسميا إلى نظيره نادى الزمالك يتقدم فيه بعرض رسمي لضم مصطفي فتحي جناح الزمالك المهاجم خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

من جهته رحب فتحى بعرض بيراميدز خصوصا أنه مناسب فى كل الأحوال من حيث المقابل المادى الكبير الذى سيحصل عليه وكذلك تواجده بجوار مجموعة من النجوم الدوليين لمنتخب مصر ومنتخبات أخري فيما قرر الزمالك تأجيل مناقشة الأمر والبت فيه لحين انتهاء نهائى دوري أفريقيا المقرر له 27 من نوفمبر الجاري أمام غريمه التقليدي الأهلى فى نهائى القرن الإفريقي.

خضع مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وواصل فتحي البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.

ويواصل الفريق استعداداته لمواجهة نظيره مصر يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.