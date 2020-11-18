شكرا لقرائتكم الأولمبية تقرر ايقاف جميع أطراف خناقة المصارعة في المركز الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرارات اللجنة الأولمبية بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة بشأن واقعة المصارعة في المركز الأولمبي بالمعادي

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قرار بإيقاف جميع أطراف واقعة المصارعة التي حدثت مساء الثلاثاء في المعسكر المقام بالمركز الأولمبي بالمعادي.

عقدت جلسات اليوم مع كل الأطراف وحرص المهندس هشام حطب على حضور جلسات اليوم التي حضرها الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وممثلي وزارة الشباب والرياضة للإستماع لكل الأطراف في حضور ممثلين عن كل الأطراف ، مؤكدا أن الحفاظ على استقرار الرياضة المصرية وإحترام النظام والقواعد واللوائح لا تهاون فيه ولن يسمح لأحد بالخروج عن النص.

وجاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه بناء على قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 6 لسنة 2020 ، وبعد الأطلاع على الدستور ، وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، وعلى أحكام الميثاق الأوليمبى ، وعلى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية .

وعلى مانتهت إليه الجلسة المنعقدة باللجنة الاولمبية المصرية بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة و ممثلى اللجنة الاولمبية المصرية واطراف الواقعة دون حضور اى من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصرى للمصارعة رغم التواصل معهم و ابلاغهم بموعد الجلسة ،ووعلى مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية.

وبناء على واقعة قيام بعض لاعبى ومدربى الأتحاد المصرى للمصارعة بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب والسب أثناء تواجدهم بالمعسكر التدريبى بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادى مساء يوم الثلاثاء الموافق 17/11/2020 .



اللجنة الأولمبية (1)



اللجنة الأولمبية (3)

وحرصا على الحفاظ على الأخلاق الرياضية ومبادئ الحركة الأولمبية وحفاظاً على المال العام وللصالح العام.

قرر

مادة "1": - يتم إيقاف أطراف الواقعة الأتى أسمائهم:

ممدوح فرج متولى مدرب منتخب المصارعة النسائية .

محمد عبد الحفيظ طلبة مدرب اللاعبة سمر عامر حمزه.

سمر عامر حمزه لاعبة منتخب المصارعة النسائية .

إسلام ممدوح فرج لاعب المصارعة الحرة "مقيد بسجلات الإتحاد".

أحمد ممدوح فرج لاعب المصارعة الحرة "مقيد بسجلات الإتحاد ".

محمد رضا على مدير إدارى الفرق القومية بالاتحاد المصرى للمصارعة.

د / أحمد عمارة المشرف العام على المنتخبات بالاتحاد المصرى للمصارعة.

وذلك بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة من قبل لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأولمبية المصرية فى موعد غايته خمسة أيام من تاريخه.

مادة "2":

يتم إخطار مجلس إدارة الأتحاد المصرى للمصارعة بضرورة القيام بدوره المنوط به للوقوف على مجريات الأمور الخاصة بالمنتخبات التابعة للإتحاد والإشراف الدائم عليها تفادياً لوقوع أية أحداث أخرى على هذه الشاكلة مستقبلاً .

مادة "3 ":

يتم إصدار القرار النهائى بعد إنتهاء التحقيقات بشكل فورى بناء على التوصيات التى ستصدرها لجنة الأندية والهيئات والقيم بناء على توصيات مستشار التحقيق وإعتمادها من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وذلك حفاظاً على الأخلاق الرياضية ومبادئ الحركة الأولمبية وحفاظاً على المال العام .

مادة " 4"

يعمل بهذا القرار إعتباراَ من اليوم الاربعاء الموافق 18/11/2020 وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذ القرار كلاً فيما يخصه.