شكرا لقرائتكم تعرف على سر عودة محمد أشرف "روقة" لصفوف الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد محمد أشرف "روقة" لاعب الوسط المدافع إلى ناديه الزمالك مرة أخري عقب انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش حيث خاض أول مران له مع الفريق الأبيض كما خضع لتدريبات تأهيلية تحت قيادة عمرو المطراوي، تمهيدا لانتظامه في التدريبات الجماعية مع الفريق.

ويرجع السر فى عودة روقة إلى الزمالك ، ليكون البديل الأول لمحمد حسن لاعب الوطس المدافع حيث إستقر مسئولى القلعة البيضاء على رحيل محمد حسن خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ليكون روقة البديل الأول والأساسي لثنائى الوسط المدافع طارق حامد وفرجانى ساسي، ويكون هو ثالثهما حال احتياج باتشيكو وجهازه للعب بثلاثة فى وسط الملعب الدفاعى للأبيض.

أشرف روقا لاعب انضم إلى القلعة البيضاء في عام 2017، ثم تمت إعارته إلى نادي إنبي وبعدها إلى طلائع الجيش في الموسم الماضي وكان صاحب الـ27 عاما لعب مع الزمالك 14 مباراة، وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين آخرين خلال مسيرته مع الأبيض.

محمد أشرف روقا خاض مع طلائع الجيش 17 مباراة في الموسم المنقضى الذى أعير إليه فى يناير الماضي بواقع 16 لقاء في الدوري بمجموع 858 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف بينما خاض لقاء وحيد في بطولة كأس مصر بمعدل 21 دقيقة ليصبح إجمال الدقائق التي شارك فيها اللاعب مع الفريق العسكري 879 دقيقة بمعدل 15 ساعة تقريبا ولم يحصل اللاعب على إنذارات أو مروت حمراء.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر فيما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة نهائى كأس مصر، يوم 5 ديسمبر المقبل، باستاد القاهرة الدولى، فى الثامنة مساءً، بعدما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتيّ نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سى مصر يوم 1 ديسمبر فى الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة فى نفس اليوم الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش فى السويس.