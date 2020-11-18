شكرا لقرائتكم غدا.. لاعبو المقاولون يخضعون لمسحة كورونا للتأكد من الإصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو المقاولون العرب غداً الخميس لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، بعدما خضع الفريق لتحليل "رابيد تيست" أثبت إصابة 3 لاعبين من الفريق بفيروس كورونا، وذلك للإطمئنان على حالتهم بشكل قاطع، بعدما تم عزلهم داخل معسكر الفريق بمدينة الإسماعيلية المقام حالياً استعداداً لكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل ذئاب الجبل ضيفاً على نظيره أرتا سولار بطل جيبوتى يوم 29 نوفمبر الجارى فى ذهاب دور الـ 64.

وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن ظهور 3 حالات مصابة بكورونا بين لاعبى الفريق وأضاف عادل فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن اللاعبين الثلاثة سيخضعون إلى مسحة جديدة من أجل التأكد من الأمر، مضيفاً أنه تم عزلهم واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وكان المقاولون قد ضم 4 صفقات جديدة وهم، هيثم الجوينى مهاجم الترجى التونسى السابق، ووسيم النغموشى، وأحمد عبد العزيز زيزو وأحمد داوودا، فيما انتهت إعارة كل من شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى ومعروف يوسف لاعب وسط الزمالك.

وقال عادل، فى تصريحات خاصة، إن الصفقات الجديدة ستشارك فى أول مباراة للمقاولون بالكونفدرالية باستثناء هيثم الجوينى نظراً لتأخر بطاقته الدولية.

وحصل نادى المقاولون العرب، على أكثر من فيديو لفريق أرتا سولار بطل جيبوتى، الذى سيستضيف ذئاب الجبل، وبدأ الجهاز الفنى فى مراجعة أشرطة الفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق سولار قبل اللقاء المرتقب، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحقيق انجاز جديد بعد موسم مميز فى الدورى العام، حصدوا خلاله المركز الرابع.