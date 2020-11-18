شكرا لقرائتكم محمد النني يغادر فندق إقامة المنتخب إلى منزله فى سيارة خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى فندق إقامة المنتخب واستقل سيارة خاصة إلى منزله، حيث يخضع اللاعب للبروتوكول العلاجى من فيروس كورونا فى مصر لمدة أسبوع، حتى موعد إجرائه لمسحة كورونا جديدة على أن يعود إلى انجلترا عقب التأكد من شفائه وسلبية المسحة الخاصة به.

وكانت اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب المصرى قد قررت نقل محمد الننى إلى المطار عبر سيارة خاصة استعدادًا للعودة إلى القاهرة وأيضا بسيارة خاصة إلى فندق الإقامة في التجمع الخامس عودة البعثة من توجو وتحقيق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

ووصلت صباح اليوم الأربعاء بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات .

وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.