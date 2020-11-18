شكرا لقرائتكم البنك الأهلى يضم أحمد على مهاجم بيراميدز لمدة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع أحمد على، مهاجم بيراميدز، على عقود انضمامه لنادى البنك الأهلى، لمدة موسمين مقبلين، بعد الحصول على خدماته بشكل نهائي من نادي بيراميدز ليصبح لاعبا بشكل رسمي في صفوف البنك الأهلى بعدما قضى الموسم المنقضى معارا من نادى بيراميدز إلى إنبى حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه لناديه الجديد في حضور وكيلى أعماله ميدو حزين وسيد مرعى.

فيما اقترب محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، من الانضمام إلى نادى البنك الأهلى، الصاعد حديثا إلى الدورى الممتاز، بعدما تلقى اللاعب عرضا من أحد وكلاء اللاعبين، بعدما دخل اللاعب دائرة المرشحين للرحيل عن قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، لذا فتح اللاعب الباب أمام العروض التى تلقاها من أندية الدورى فى الفترة الأخيرة.