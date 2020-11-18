شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة «الإمارات للكيك بوكسينج» تنطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق الجمعة، في صالة فستيفال أرينا دبي، بطولة الإمارات «K1 للكيك بوكسينج» للمحترفين في نسختها الثانية، بدون جمهور تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والاستباقية التي يحرص اتحاد الإمارات للمواي تاي، والكيك بوكسينج على تطبيقها، قبل موعد انطلاقة بطولاته، والتي تشمل فحص المشاركين كافة، وفقاً للضوابط الصحية. ويشارك في البطولة 28 لاعباً من المحترفين المصنفين أصحاب الأرقام المميزة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وأكمل الاتحاد كافه الترتيبات الإدارية والتنظيمية والصحية لإقامة البطولة.

وعبر طارق بن هزيم المهيري المدير التنفيذي للاتحاد، مدير البطولة، عن سعادته بالمستوى الكبير الذي ظهرت به البطولة في نسختها الأولى، مؤكداً أن هذه النسخة ستكون على نفس المستوى من الإبهار والتميز من النواحي التنظيمية والفنية، خاصة في ظل مشاركة 6 لاعبين مواطنين.

وقال إن الاتحاد كان من الجهات الرائدة التي حرصت على استمرار النشاط، وتنظيم البطولات وفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة.

وقال إن عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للمواي تاي، يتابع كافة الاستعدادات أولاً بأول، وسيشرف على إدارة منافسات البطولة طاقم تحكيمي مشترك من قبل الاتحادين الدولي والإماراتي، ممن لديهم الخبرة الكافية في إدارة مثل هذه البطولات الاستثنائية، بما يسهم في إضافة خبرات دولية جديدة لرصيدهم، بفضل تلك المشاركة المميزة من اللاعبين المحترفين، وسيتم بث المنافسات عبر التطبيق الإلكتروني (UAM) الذي أصبح الوسيلة المعتمدة لجميع أنشطة وأجندة الاتحاد وكافة أخباره، إضافة إلى معرض صور لمختلف بطولاته وأنشطته، عبر قناة اليوتيوب ووسائط التواصل الاجتماعي، بما يضمن سهولة الوصول إلى جميع عشاق رياضة الكيك بوكسينج.

وأكد المهيري حرص الاتحاد على تنفيذ كافة إجراءات البروتوكول الصحي منذ البداية، والمتمثل في فحص كافة المشاركين (PCR)، وتعقيم المنشآت والمعدات والأجهزة، ومرور الجميع على الكاشف الحراري عند الدخول، وإلزام الحضور بارتداء الكمامات باستثناء اللاعبين أثناء المنافسة، ومغادرة الصالة فور انتهاء المنافسات.