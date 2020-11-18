اخبار الرياضه

السولية ينتظم في مران الأهلي الجماعي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السولية ينتظم في مران الأهلي الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم عمرو السولية لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي عصر اليوم الأربعاء استعدادا للقاء سماد اوبو قير فى دور الثمانية  لكأس مصر .

وكان اللاعب قد عاد أمس إلي الأهلي بعد مغادرة معسكر المنتخب عقب إعلان غيابه عن مباراة توجو أمس بسبب الايقاف.

 

و خاض أمس عمرو السولية، ومحمد هانى، لاعبا الأهلي،جلسة تأهيل منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وانتظم الثنائى فى أداء البرنامج التدريبى المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التى أقيمت في مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للاسمدة في كأس مصر السبت القادم في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر والمحدد لها علي ستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

 

 

كانت هذه تفاصيل خبر السولية ينتظم في مران الأهلي الجماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"