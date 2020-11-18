السولية ينتظم في مران الأهلي الجماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن السولية ينتظم في مران الأهلي الجماعي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم عمرو السولية لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي عصر اليوم الأربعاء استعدادا للقاء سماد اوبو قير فى دور الثمانية لكأس مصر .
وكان اللاعب قد عاد أمس إلي الأهلي بعد مغادرة معسكر المنتخب عقب إعلان غيابه عن مباراة توجو أمس بسبب الايقاف.
و خاض أمس عمرو السولية، ومحمد هانى، لاعبا الأهلي،جلسة تأهيل منفردة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
وانتظم الثنائى فى أداء البرنامج التدريبى المحدد لهما من الجهاز الفني للفريق بعد خروجهما من معسكر المنتخب الوطني عقب مباراة توجو الماضية التى أقيمت في مصر.
ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للاسمدة في كأس مصر السبت القادم في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر والمحدد لها علي ستاد برج العرب بالإسكندرية.
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