شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا يغادر فندق المنتخب بعد الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر، منذ قليل، أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليونانى ومنتخب مصر فندق الإقامة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وأظهرت نتائج المسحات التى أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطنى الأول صباح اليوم فور عودتها من توجو عن إيجابية عينة محمد النني لاعب أرسنال للمرة الثانية.

كما أثبتت النتائج سلبية جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.