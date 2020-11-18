كوكا يغادر فندق المنتخب بعد الإصابة بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر، منذ قليل، أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليونانى ومنتخب مصر فندق الإقامة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وأظهرت نتائج المسحات التى أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطنى الأول صباح اليوم فور عودتها من توجو عن إيجابية عينة محمد النني لاعب أرسنال للمرة الثانية.
كما أثبتت النتائج سلبية جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.
وصلت، صباح اليوم، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات .
وكان منتخب مصر حقق فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.
بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.
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