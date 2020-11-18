شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كل ما تريد معرفته عن عودة العلاقات بين الأهلى وبيراميدز بسبب الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوز مسئولو النادى الأهلى أزمتهم النفسية مع نظرائهم فى بيراميدز، بعد تعاقد الأخير مع أحمد فتحى فور انتهاء عقده مع الأهلى، ومن قبله الأزمة الكبرى التى أشعلت نار الخلاف بين الجانبين والمتمثلة فى حصول بيراميدز على توقيع رمضان صبحى بعد شرائه من هيدرسيفيلد الإنجليزى عقب انتهاء إعارته للأهلى فى الموسم المنقضى.

ورغم دخول الطرفان الأهلى وبيراميدز في أزمات كبيرة خلال الفترة الماضية وصلت لحد القطيعة، إلا أنه يبدو أن العلاقة ستعود قوية من جديد تحت عنوان صفقة تبادلية نلقى الضوء على كواليسها في التقرير التالى..

س: كيف عادت العلاقات بين الاهلى وبيراميدز ؟

ج : تلقى الأهلى عرضاً من بيراميدز يطلب خلاله الحصول على خدمات أحمد الشيخ صانع ألعاب المارد الأحمر نهائياً بداية من الموسم الجديد.

س: ما قرار الأهلى بشأن أحمد الشيخ بعد عرض بيراميدز ؟

ج : وافق الأهلي على انتقال أحمد الشيخ مهاجم الفريق لبيراميدز، وأجرى عمرو بسيوني مكالمة هاتفية بأحمد الشيخ أكد له خلالها توصل ناديه لاتفاق مع الأهلي لضمه ، بعد موافقة موسيمانى المدير الفنى للأهلى على رحيل اللاعب خلال الصيف الجارى سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة لأى ناد داخلى أو خارجي.

س: هل رحب أحمد الشيخ بعرض بيراميدز ؟

ج: بالفعل خاصة أن اللاعب رفض فكرة الرحيل عن الأهلى مرة أخرى على سبيل الإعارة حال عدم رغبة الجهاز الفنى أو إدارة النادى فى بقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل وطلب اللاعب الرحيل على سبيل البيع النهائى إذا ما تقرر طلب الجهاز الفنى ذلك خاصة وأنه سبق ورحل من الأهلى مرتين قبل ذلك على سبيل الإعارة، ويرى الشيخ أنه لم يعد منطقياً أن يرحل من الأهلى للمرة الثالثة على سبيل الإعارة خاصة أنه يجتهد مع الفريق ويقدم عروض قوية عندما يحصل على فرصة طويلة كما إنه تألق عندما رحل للمقاصة مرتين على سبيل الإعارة من قبل.

س: هل يعود محمد فاروق للأهلى ضمن صفقة أحمد الشيخ ؟

ج : أبلغ مسئولو الأهلى بيراميدز برفض ضم محمد فاروق فى صفقة الشيخ، بعد عرض الأمر على الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، والذى أكد عدم حاجته للاعب.

س: ما مطالب الأهلى للاستغناء عن أحمد الشيخ لبيراميدز ؟

ج: اشترط مسئولو الأهلى الحصول على 10 ملايين جنيه لبيع أحمد الشيخ لبيراميدز خلال الانتقالات الجارية، بعد رفض مبادلته بمحمد فاروق، مشددين على أنه سيتم العودة للعرض الأول الذى أرسله بيراميدز للحصول على خدمات الشيخ والذى كان بمقابل مادى بعيداً عن فكرة تبادل اللاعبين.

س: هل دخل الأهلى فى مفاوضات للتعاقد مع أحمد توفيق ؟

ج: نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً بشأن التفكير فى ضم أحمد توفيق لاعب بيراميدز مقابل انتقال أحمد الشيخ من الأهلى للفريق السماوى، وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن فكرة التعاقد مع أحمد توفيق ظهير بيراميدز غير مطروحة على الإطلاق، وإن كان هذا لا يُقلل من قدرات ظهير بيراميدز، وشدد مصدر في الأهلى أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى لم يطلب ضم أحمد توفيق وفقاً لما ذكره البعض.