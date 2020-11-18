شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا يتحدث عن مواجهة الزمالك بالكأس.. ويؤكد: "بحب المنتخب الأوليمبى البطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد أبو العلا، المدرب العام لنادى زد أنه غير محظوظ أن يبدأ مشواره التدريبى بمواجهة ناديه السابق الزمالك بكأس مصر ،وقال محمد أبو العلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"مرزق أنا أول مباراة تدريببة تكون ضد الزمالك بيتى فهى حالة خاصة، وافقت على العمل مع أسامة نبيه لان تجمعنا علاقة صداقة قوية منذ وجودنا فى القلعة البيضاء ولديه تجربة مشرفة مع كوبر فى تدريب منتخب مصر".

وتابع محمد أبو العلا :" أتمنى أن اكتسب الخبرات اللازمة حتى أحقق الخطوة المقبلة بأن أكون مدير فنى لأحد الاندية فى الفترة المقبلة ، سنواجه الزمالك الفريق القوى الذى يملك نجوم كبار لانعلم من سيضعوه فى التشكيل ولكننا كجهاز زملكاوى خالص سنبحث عن تأهل نادى زد بشكل احترافى ، وجاهزين للمباراة رغم صعوبتها أمام فريق منظم ونحن فى نهاية موسم ولدينا تغييرات كثيرة فى صفوف فريقنا ولكن مباريات الكأس لاتقبل القسمة على اثنين ، ومواجهة الزمالك مثل الاهلى فى هذا التوقيت الفريقين متشابهين للغاية".

وعن مباراة منتخب مصر وتوجو قال محمد أبو العلا :" عجبنى أن المنتخب خد اللى عايزه من المباراتين وحسام البدرى وسع القاعدة وأشرك نجوم كثيرون ولم يعتمد على لاعبين بعينهم ، وكل اللاعبين أثبتوا حضور مميز زى محمد شريف ومصطفى محمد ومجدى أفشة ومحمود الونش ، وعودة رمضان صبحى بعد غياب طويل".

ويضيف محمد ابو العلا :"طموحنا الصعود لنهائى كأس الامم الافريقية مع المنتخب الاول ، بينما أنا معجب بالمنتخب الاوليمبى لان لديه شخصية رائعة منذ تتويجه بطلا لكأس الامم الافريقية بمصر لانه يملك جيل مميز ويلعب كرة ممتعة ويملك نجوم موهوبين مثل بيكهام وكريم العراقى وعمار حمدى وأحمد ياسر ريان سيكونوا نواة رائعة للفراعنة بتواصل أجيال رائع".

وعن النهائى الافريقى قال محمد ابو العلا :"مفيش حاجة اسمها توقعاتى لمباراة الأهلى والزمالك فى النهائى الأفريقى، هى مواجهة خارج الحسابات رغم أن الفارس الأبيض يجيد التعامل مع النهائيات مثلما حدث مع الهلال السعودى والترجى التونسى والأهلى نفسه فى الدوري لكن المارد الأحمر لديه خط وسط ودفاع قوى مع موسيمانى، ولكن تبقى مباراة القمة بطولة خاصة خارج التوقعات دائماً، خاصة أنها من لقاء وحيد ولو كانت من مباراتين كانت الحسابات سوف تختلف، ولكنها فى النهاية بطولة مصرية يجب أن نهنأ أنفسنا على هذا الانجاز".

وفى وقت سابق ، أكد محمد أبو العلا، نجم الزمالك الأسبق، أن ناديه استحق الصعود للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى عن جدارة بفضل امتلاكه أقوى خط هجوم فى أندية نصف النهائى الأفريقى، وقال محمد أبو العلا "الزمالك كانت لديه لخبطة فى نصف الملعب الشوط الأول وعندما تحرر اللاعبون من الضغوط سجلوا ثلاثة أهداف وكانوا فى طريقهم للرابع".

وأضاف محمد أبو العلا، "الزمالك استحق الصعود للنهائى عن جدارة واستحقاق فهو الفريق الذى يملك أفضل خط هجوم فى أندية نصف النهائى الأفريقى، ولابد أن يسجل فى أى مباراة، فريق عنده قوة شخصية هجومية ظهرت بعد هدف الرجاء المغربى".