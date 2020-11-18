شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتلقى تقريراً طبياً عن رباعى المنتخب بعد مباراتى توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى من نظيره فى منتخب مصر محمد أبو العلا عن أحوال رباعى الأهلى فى المنتخب الوطنى بعد مشاركتهم فى معسكر الفريق القومى الأخير الذى خاض خلاله مباراتى توجو فى تصفيات أمم أفريقيا.

وضم منتخب مصر ستة لاعبين من الأهلي في مباراة توجو الأولى وهم محمد الشناوي وأيمن اشرف ومحمد هاني وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة، قبل أن يتم استبعاد الثنائي السولية وهاني من المباراة الثانية لإيقاف الأول وإصابة الثاني.

وشهدت الساعات الماضية تواصل طبيب الأهلي مع نظيره في المنتخب بشأن رباعي الفريق الذي خاض مباراة توجو أمس الثلاثاء، بتوجو في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، والتى فازت فيها مصر بثلاثة أهداف لهدف وهم الشناوي وأيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة وحمدي فتحي خاصة وأن أيمن تعرض لإصابة بسيطة في اللقاء غادر على أثرها أرض الملعب قبل أن يؤكد جهاز المنتخب إن الإصابة بسيطة.

وفازت مصرعلى توجو في اللقاء الأول السبت الماضي بهدف نظيف قبل أن تفوز في اللقاء الثاني بثلاثة أهداف لهدف.