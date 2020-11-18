شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يختار يارا عاطف للمشاركة فى إدارة مباريات كأس العالم 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام فى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا، الحكم المساعد يارا عاطف من مصر للمشاركة في إدارة مباريات كاس العالم 2023 المقرر إقامته في نيوزيلندا واستراليا. واعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة الدولية للحكام المصريين للموسم الجديد 20-2021 .

وجاءت القائمة على على النحو التالي: أولا :حكام الساحة محمود البنا، أمين عمر، أحمد الغندور ،إبراهيم نور الدين جهاد جريشة، محمد معروف ،محمد عادل .

ثانيا: المساعدون محمود أبو الرجال، أحمد حسام الدين، تحسين أبو السادات ،سمير جمال ،يوسف وحيد البساطي، أحمد توفيق طلب، هاني عبد الفتاح.

ثالثا:حكام الفيديو محمود أبو الرجال ،محمود عاشور ،محمد الصباحي ،طارق مجدي، محمود الدسوقي ،محمود بسيوني ،وائل فرحان صبحي العمراوي، نادر قمر الدولة.

رابعا: حكام الساحة (سيدات) شاهندا المغربي نورا سمير .

خامسا: مساعدات الحكام منى عطالله يارا عاطف هنادي حسن جمالات أحمد.

سادسا: حكام الصالات محمد حسن طارق سامي محمد حسن سلامة محمد سيد بكر .

سابعا:حكام الكرة الشاطئية هاني العراقي أحمد نوفل محمد أبو خاطر محمد عبد المجيد