شكرا لقرائتكم خبر عن أوسة يعلن تعافيه من فيروس كورونا بعد 15 يوما من العزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد المنصف "أوسة"، حارس مرمى الزمالك والمنتخب السابق ووادى دجلة الحالى، على تعافيه من فيروس كورونا، بعد تحول نتيجة المسحة الخاصة به من إيجابية إلى سلبية، بعد إجراءه مسحة كورونا عقب 15 يوما من العزل الصحى مع تنفيذ البروتوكول الخاص بوزارة الصحة المصرية.

وينتظر أوسة نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها، من أجل التأكد التام من تعافيه النهائى من الفيروس قبل الانتظام في تدريبات وادى دجلة، متقدما بالشكر إلى الدكتور محمود رمضان طبيب نادى وادى دجلة، على المتابعة معه بشكل دورى وتنفيذه البروتوكول الطبى خلال فترة العزل الصحى.

وفضل أوسة عدم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا حيث قام بإخطار جميع المقربين منه لإجراء مسحة كورونا وجاءت نتائجهم سلبية، ليطمئن على الحالات التى خالطها دون الإعلان عن إصابته بالفيروس حيث فضل دخول عزلا صحيا وتنفيذ التعليمات الطبية، وتحولت نتيجة مسحته إلى سلبية.

فيما استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، بقيادة اليونانى بابافاسيليو، على خوض ثلاث مواجهات ودية خلال فترة الإعداد الحالية للموسم الكروى الجديد، الذى سينطلق فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، حيث يحرص الجهاز الفنى الدجلاوى على إقامة فترة إعداد جيدة للفريق من أجل تفادى البدايات السيئة التى وقع فيها دجلة بالموسم المنقضى وأدت لصراعه الهبوط حتى نهاية الدورى، وقرر بابافاسيليو أن ينطلق معسكر إعداد وادى دجلة فى العين السخنة يوم الجمعة المقبل 20 نوفمبر الجارى، على أن يستمر لمدة 7 أيام، وتتخلله مواجهتان وديتان.

ويخوض وادى دجلة المواجهة الودية الأولى أمام غزل المحلة يوم الخميس قبل السفر إلى العين السخنة لإنطلاق معسكر الإعداد، والذى سيخوض خلاله الفريق الدجلاوى مواجهة أمام إنبى يوم الأربعاء 22 من الشهر الجارى، ثم مواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس 26، على أن ينتهى معسكر السخنة يوم 27 من نوفمبر الجارى.