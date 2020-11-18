شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: العامل البدنى أصبح يشكل عبء على عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن العامل البدنى اصبح يشكل عبء كبير على اللاعب عبد الله السعيد نجم منتحب مصر الذى لم يشارك أساسيا فى لقاء توجو بالجولة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022 والذى شهد فوز الفراعنة بنتيجة 3 / 1 .

و قال بلال فى تصريح لـ الخليج 365 ، عبد الله السعيد لاعب صاحب فنيات عالية و خبرة كبيرة و معاملته معاملة البديل للتحكم فى الأداء سيكون مفيد أكثر للمنتخب ، خاصة أن العامل البدنى للاعب من الصعب أن يتماشى مع المنتخبات السريعة التى سيخوضها الفراعنة فى الفترة المقبلة .

وصلت، صباح اليوم، بعثة منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري إلى القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية، فى رحلة استغرقت 6 ساعات .