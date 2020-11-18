شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على ينتقل من بيراميدز إلى نادى البنك الأهلى لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أحمد على، مهاجم بيراميدز، على عقود انضمامه لنادى البنك الأهلى، لمدة موسمين مقبلين، بعد الحصول على خدماته بشكل نهائي من نادي بيراميدز ليصبح لاعبا بشكل رسمى فى صفوف البنك الأهلى بعدما قضى الموسم المنقضى معارا من نادى بيراميدز إلى إنبى حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه لناديه الجديد في حضور وكيلى أعماله ميدو حزين وسيد مرعى.

فيما اقترب محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، من الانضمام إلى نادى البنك الأهلى، الصاعد حديثا إلى الدورى الممتاز، بعدما تلقى اللاعب عرضا من أحد وكلاء اللاعبين، بعدما دخل اللاعب دائرة المرشحين للرحيل عن قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، لذا فتح اللاعب الباب أمام العروض التى تلقاها من أندية الدورى فى الفترة الأخيرة.