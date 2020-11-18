شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح أمين ينتظم فى تدريبات وادى دجلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم صلاح أمين مهاجم وادى دجلة الجديد، فى تدريبات فريقه الجماعية، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد، حيث نجحت إدارة الفريق الدجلاوى فى التعاقد مع اللاعب فى صفقة انتقال حر بعد رحيله عن مصر المقاصة، من أجل تدعيم هجوم، لاسيما أن صلاح يمتلك باعا كبيرا من الخبرة فى مركزه، مما سيضيف لوادى دجلة، خاصة أن فريق الغزلان يحتاج لعناصر من الخبرة لتدعيم صفوفه التى تعتمد فى المقام الأول على الشباب والناشئين.

ومن المنتظر أن يخوض وادى دجلة ثلاث مواجهات ودية، الأولى أمام غزل المحلة غدًا الخميس قبل السفر إلى العين السخنة لإنطلاق معسكر الإعداد، يوم الجمعة، والذى سيخوض خلاله الفريق الدجلاوى مواجهة أمام إنبى يوم الأربعاء 22 من الشهر الجارى، ثم مواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس 26، على أن ينتهى معسكر السخنة يوم 27 من نوفمبر الجارى.

صلاح أمين صاحب الـ 39 عامًا، ولد فى 18 سبتمبر عام 1981، وتنقل بين عدة أندية هى طلائع الجيش، سموحة، الإنتاج الحربى، والنجوم، قبل أن يستقر فى الفريق الفيومى ثم إلى وادى دجلة، لم يرتد صلاح أمين القميص الأحمر أو الأبيض، ولم يظهر سوى فى مباراة وحيدة مع منتخب مصر فى 2 أكتوبر 2009 أمام منتخب موريشيوس، ولكنه يستحق عن جدارة أن يبقى مُتعهد تسجيل الأهداف العالمية فى الملاعب المصرية، بعدما تفنن خلال المواسم الأخيرة فى تسجيل الأهداف الأسطورية التى كشفت عن موهبة لا مثيل لها.

صلاح أمين بدأ مسيرته الاحترافية فى عالم كرة القدم بموسم 2005-2006، ضمن صفوف فريق القناة، قبل أن ينتقل فى الموسم التالى إلى صفوف الإسماعيلى ولكنه لم يلعب معهم سوى مباراة وحيدة، لينتقل بعدها إلى صفوف الداخلية.

فى صيف 2008 انتقل صلاح أمين من صفوف الداخلية إلى طلائع الجيش، حيث بدأ مسيرة التألق بعدما أحرز 27 هدفًا فى 85 مباراة خاضها خلال فترة تواجده الأولى فى الفريق العسكرى، قبل أن ينتقل إلى سموحة فى موسم 2014-2015، وخاض 22 مباراة بقميص الفريق السكندرى سجل خلالها 6 مباريات.

انتقل بعدها صلاح أمين إلى الانتاج الحربي، حيث لعب 62 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا، قبل أن يعود مرة أخرى إلى صفوف طلائع الجيش ويخوض معهم 32 مباراة أحرز خلالهم 9 أهداف.

وشهدت تجربته مع النجوم توهج غير عادى بعدما نجح فى تسجيل 13 هدفاً مع فريقه ليحتل المركز الرابع فى صدارة هدافى الدورى العام، ومع المقاصة هذا الموسم سجل صلاح أمين 4 أهداف.

ويقدم صلاح أمين، نموذجًا فريدًا فى تحدى قانون الحياة، حيث برز تألقه بعد تخطيه حاجز الثلاثين عامًا، رغم لعبه فى مركز قلب الهجوم، والذى يتطلب مجهودًا أكبر وإلتحاماتٍ أقوى، إلا أن اللاعب سجل العدد الأكبر من أهدافه خلال الـ6 سنوات الأخيرة، وهو عكس المعتاد من تألق اللاعبين فى سن مبكرة، ثم الانخفاض التدريجى فى المستوى البدنى والفنى مع تقدم العمر.

سجل صلاح أمين عدة أهداف ممتعة كانت حديث الصحافة العالمية وليست المصرية فحسب فلقد نشرت "ماركا" الإسبانية عبر موقعها الرسمى، على شبكة الإنترنت، هدف صلاح أمين الذى سجله للإنتاج الحربى فى مرمى فريق طنطا الموسم الماضى.

ووصف الموقع الهدف الذى سجله لاعب الإنتاج وقتها بالأفضل فى إشارة واضحة إلى أنه من أفضل الأهداف التى تسجل فى كرة القدم.

كما سجل صلاح أمين هدفًا رائعًا لصالح الإنتاج الحربى فى شباك طلائع الجيش أعاد إلى الأذهان هدف واين رونى التاريخى فى ديربى مانشستر ضد غريمه التقليدى مانشستر سيتى منذ سنوات.

كما سجل هدفًا لا ينسى فى شباك طنطا، وكرر موهبة الأهداف الجميلة فى شباك النصر للتعدين.

صلاح أمين يلقب بـ "قاهر الزمالك" رغم اعترافه فى أكثر من مناسبة بتشجيعه للفريق الأبيض لاسيما بعد أن نجح فى هز الشباك الزملكاوية 6 مرات فى 13 مباراة لعبها أمام أبناء ميت عقبة ليخطف 10 نقاط من الزمالك مع الأندية التى لعب لها.