شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة بين أحمد حلمى ومنى زكى بسبب حازم إمام وموقف محرج للحضرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأربعاء النجمان أحمد حلمي ومني زكى، بعيد ميلادهما، حيث ولد الثنائى في مصادفة غريبة خلال نفس اليوم الـ 18 عشر من نوفمبر، وتزوج أحمد حلمي من منى زكى في عام 2002 ولديهما 3 أبناء لى لى وسليم ويونس.

ورغم أن النجمة منى زكى أفصحت عن انتماؤها للنادى الاهلى بل وظهرت بالقميص الأحمر في مباراة كأس السوبر بين الاهلى والمصرى البورسعيدى بالامارات 2017 مؤكدة أنها تشجع القلعة الحمراء ، إلا أن النجم أحمد حلمى أكد أنه ليس لديه ميول كروية .



منى زكى فى مباراة الاهلى

وكشف أحمد حلمى في تصريحات تليفزيونية سابقة عن أشهر المواقف المحرجة التي جمعته بنجوم الكرة وعلى رأسهم الحضرى وحازم إمام وخالد بيبو ، وقال حلمى :"حينما بدأت لعب كورة في الشارع كنت بلعب بغباء بلبس الحذاء اللى فيه الاستارز على النجيلة وتعرضت للزحلقة وطول الوقت كنت بقع في الشارع "

ويضيف حلمى :" شاهدت مباريات معدودة في حياتى أبرزها مباراة مصر وهولندا في كأس العالم، وبستغل أوقات المباريات للنزول للشوارع للقيام بمشاويرى في ظل خلو الشوارع من المارة وسهولة الحركة المرورية ، خاصة أن معظم أصحابى ملهمش علاقة بالكورة زيى "

وأكمل أحمد حلمى :"جمعنى موقف محرج للغاية مع عصام الحضرى حارس الفراعنة الشهير قائلا :"بعشق الحضرى ، في مرة قابلته مع رامز جلال وعرفنى عليه ومكنتش اعرفه خالص ، ورامز لاحظ أنى قابلته وحش ، فقالى انت متعرفش عصام قولتله هو كان معانا في المعهد قالى انت مجنون ده كابتن الحضرى جون مصر ، روحت بسرعة اتشعقلت في رقبته وقعدت احلف ليه انى ماليش في الكورة ومن ساعتها بقينا صحاب "

وأردف حلمى :" وفى مرة بعدها كنا عند إيهاب توفيق ومعانا ناس كتير منهم لاعب كورة انا معرفهوش ، الحضرى قالى اللى واقف جنبك ده خالد بيبو ، روحت رايح مسلم عليه كأنى أعرفه من 80 سنة وقعدت أكلمه عن الماتش الأخير فظهرت أنى أوفر جدا والناس ضحكت".

وكشف الفنان أحمد حلمي، عن موقف طريف جمع بين زوجته، الفنانة منى زكي، والكابتن حازم إمام نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق ، قائلا"زوجتي كانت قادمة من الخارج واستقبلتها في المطار، وكان معها في نفس الرحلة، لاعبي منتخب مصر"، متابعا :"طبعا انا صفر كورة ولا أعرف أي شيء في كرة القدم".

وأضاف حلمي، أنه :"وجدت شخصا بيزوق لها العربية، واحد حليوة وشكله جميل وكدا، وبعد كدا عرفت إنه حازم إمام وكان بيساعدها، وسلمت عليه بكل قلة ذوق؛ لأني غيران جدا، قبل أن أعرف إنه النجم الكبير، منى قالتلى ازاى تعامله كدا ، قولتلها هو مين يعنى بمنتهى الغيرة وقالب وشى بقى ، قالتلى ده حازم إمام ، وأنا طبعا عارف الاسامى المشهورة فى الكرة لكن معرفش الاسم على الشكل".

وأكمل الفنان أحمد حلمى، ذهبت إلى حازم إمام للاعتذار له على ما حدث فلم أجده فلقد غادر المطار، وبعد ما التقيته فى مناسبة أخرى شرحت له الموقف ".

وكانت العلاقة، التى تربط بين حلمى ومنى مجرد صداقة، وما لبثت أن تطورت الأمور بينهما لترتقى إلى مشاعر الحب الفيّاض، فتقدّم أحمد للزواج من منى بطريقة رومانسية، وذلك خلال تصويرها فيلم "أفريكانو"، ففوجئت بباقة من الورود مرفقة ببطاقة مكتوب فيها "بحبك تتجوزينى أحمد حلمى"، فردت وقتها منى بالإيجاب، وما يزال وهج الحب مشتعلا بينهما لغاية اليوم بكل قوة.