شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى يغادر فندق المنتخب إلى منزله فى سيارة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر محمد الننى نجم الأرسنال الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى فندق إقامة المنتخب واستقل سيارة خاصة إلى منزله، حيث يخضع اللاعب للبروتوكول العلاجى من فيروس كورونا فى مصر لمدة أسبوع، حتى موعد إجرائه لمسحة كورونا جديدة على أن يعود إلى انجلترا عقب التأكد من شفائه وسلبية المسحة الخاصة به.

وكانت اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب المصرى قد قررت نقل محمد الننى إلى المطار عبر سيارة خاصة استعدادًا للعودة إلى القاهرة وأيضا بسيارة خاصة إلى فندق الإقامة في التجمع الخامس عودة البعثة من توجو وتحقيق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.