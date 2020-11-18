بعد إيجابية العينة الثانية.. ميرور: صلاح يغيب عن مباراة أتالانتا بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لن يشارك في مباراة الريدز ضد أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، مضيفة أنه قد لا يلحق بلقاء فريقه ضد برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض صلاح للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب مصر المشارك في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وغاب عن مواجهتي الفراعنة ضد توجو بالجولتين الثالثة والرابعة.

وأجرى اللاعب المصري مسحة جديدة اليوم الأربعاء، وجاءت العينة إيجابية للمرة الثانية.

من جانبها، قالت "ميرور" إن الشكوك التي كانت تحوم حول احتمالية مشاركة صلاح ضد أتالانتا الإيطالي (25 نوفمبر) بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا باتت مؤكدة باستبعاده، حيث ينص البروتوكول الطبي في المملكة المتحدة على خضوع اللاعب للعزل لمدة لا تقل عن 10 أيام.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن "مو" قد يغيب أيضًا عن مباراة برايتون (28 نوفمبر) بالجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى احتمالية عودة صلاح إلى إنجلترا غد الخميس إذا ما جاءت نتيجة المسحة سلبية.

جدير بالذكر أن صلاح سيغيب عن مواجهة ليفربول المقبلة أمام ليستر سيتي والمقرر لها يوم 22 نوفمبر الجاري بالجولة التاسعة من بريميرليج.