نادر السيد لمصراوي: نجلي لا يعاني من أي أعراض.. وسيتم عزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن نجله أحمد حارس مرمى الفريق الأبيض، لا يعاني من أية أعراض مضيفًا أنه بحالة جيدة.

وتعرض اللاعب للإصابة بفيروس كورونا، وسيخضع للعزل الصحي في المنزل.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال السيد: "نجلي بحالة جيدة، لا يعاني من أية أعراض".

وأضاف: "سيتم عزله لمدة 4 أيام، ثم يُجري مسحة جديدة".

وأتم: "الجهاز الطبي للزمالك على تواصل مستمر معنا، ويتابع حالة أحمد بشكل مستمر".

جدير بالذكر أن مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك أعلن قبل قليل إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه لا يعاني من أية أعراض.