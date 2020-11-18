محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، موقف ثنائي المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمد النني بعد إصباتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة، أن محمد صلاح ومحمد النني خضعا لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا إلا نتيجة العينة جاءت إيجابية. وكان محمد صلاح تعرض للإصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي الأمر الذي جعله يغيب عن اللحاق بمباراتي توجو في تصفيات أمم أفريقيا. في المقابل، تعرض النني للإصابة بكورونا يوم الإثنين الماضي قبل لقاء منتخب توجو الثاني. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن اليوم الأربعاء، إصابة أحمد حسن "كوكا" بفيروس كورونا ليكون الحالة الثالثة في صفوف المنتخب. جدير بالذكر أن المنتخب المصري استطاع الوصول لصدارة المجموعة السابعة برصيد (8 نقاط) متساويًا مع جزر القمر. في المقابل تواجد منتخب كينيا في الترتيب الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم توجو برصيد نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابتهما.. اتحاد الكرة يعلن موقف صلاح والنني من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.