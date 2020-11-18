بيان رسمي.. استمرار إصابة صلاح والنني بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أعلن اتحاد الكرة المصري، استمرار إصابة الثنائي محمد صلاح مهاجم ليفربول، ومحمد النني لاعب وسط أرسنال، بفيروس كورونا.
ووفقًا لما نشره اتحاد الكرة في بيان رسمي، فإن صلاح والنني خضعا لمسحة جديدة اليوم، الأربعاء، حيث جاءت نتائجهما إيجابية.
وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتم اكتشاف إصابة محمد النني مساء الإثنين.
ويتواجد الثنائي في مصر حاليًا بعد انتهاء معسكر الفراعنة الذي خاض خلاله مباراتين أمام توجو في تصفيات كأس أمم أفريقيا.
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