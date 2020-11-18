مدحت عبدالهادي يعلن إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أكد عبدالهادي إيجابية العينة التي خضع لها، مضيفًا أنه لم لم تظهر عليه أية أعراض ويشعر بصحة جيدة.

وأوضح مدرب الزمالك، أنه سيخضع لفحوصات وتحاليل خلال الوقت الحالي للاطمئنان علي حالته بشكل كامل.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة.