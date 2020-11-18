4 رسائل من بانون بعد الرحيل عن الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه بدر بانون مدافع الأهلي الجديد والقادم من صفوف فريق الرجاء البيضاوي المغربي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء والخضراء قبل الانضمام رسميًا للأحمر.

بانون قال في تصريحات خاصة عبر شاشة "البطولة" اليوم الأربعاء "هدفي من محطتي القادمة هو التسويق لسمعة الرجاء بشكل جيد في محطتي الاحترافية الجديدة".

وأضاف الدولي المغربي: "إحساس جميل ينتباني خاصة أنني وقعت لنادٍ كبير في القارة الأفريقية، لي الشرف في حمل قميص الأهلي، وهذا بفضل فريقي الأم الرجاء وجماهيره الذين أشكرهم على دعمهم الكبير لي".

وتابع: "حينما وقعت لنادٍ بحجم الأهلي، فإن طموحي هو الألقاب بالطبع، كنت محظوظًا بإحرازها مع الرجاء، والآن واجب الاجتهاد وكسب ثقة المدرب والجماهير".

وواصل :"تحية حب ووفاء للرجاء الذي أحببته منذ الطفولة واكتسبت فيه أبجديات الكرة، والذي سمح لي بالتوقيع لفريق كبير مثل الأهلي، إنني فخور بالعمل الكبير الذي قامت به مدرسة النادي في إنجاب وصقل المواهب، أود شكر كل الذين أشرفوا على تدريبي وطوروني كرويا".

وانتقل صاحب الـ27 عامًا إلى صفوف الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من الرجاء، حيث وقّع المدافع المغربي على عقد يبربطه ببطل مصر لمدة أربع سنوات مقابل 2 مليون دولار.

ومن المقرر أن ينضم بدر بانون إلى صفوف الأهلي اليوم الأربعاء بعد انتهاء رحلته مع الرجاء المغربي حيث قاد فريقه للحصول على لقب الدوري قبل الخسارة قاريًا في دور الأربعة من الزمالك بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

واستطاع الأهلي أن يدعم صفوفه حتى الآن بصفقتين بداية من التعاقد مع طاهر محمد طاهر قادمًا من المقاولون العرب، ثم بدر بانون قادمًا من الرجاء البيضاوي.