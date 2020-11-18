"أستعد لدخول عالم التدريب".. الحضري يعلن اعتزاله اللعب نهائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أعلن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، اعتزاله اللعب بشكل نهائي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب الحضري: "اِرْضَ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، الحمد لله أديت رسالتي على الوجه الأكمل".

وأضاف: "والله يشهد نني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها، وحققت مع زملائي إنجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ".

وتابع: "لم، ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا- سبحانه وتعالى- هو النادي الأهلي، نادي القرن، وأعظم نادي في الكون، وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري، وأنا مدين له وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شيء".

وواصل: "دوام الحال من المحال، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، كلام كتير تناثر في الأيام اللى فاتت عن انضمامي لهذا النادي وذاك.. ومع الاحترام الكامل لكل الأندية، فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة، فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت اعتزال كرة القدم نهائيًا".

وأكمل: "لن أنضم لأي ناد وما تردد كلام مغلوط، بل أنا على أعتاب خوض تجربة جديدة؛ فقد حصلت على دورات تدريبية في أوروبا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية، وها أنا جاهز والحمد لله بدعمكم جميعًا لبدء مشواري في عالم التدريب".

وأتم: "كل الشكر لزملائي اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال، والشكر أيضًا لكل مدرب تدربت على يديه، وللأجهزة الإدارية والطبية، ولإخواني العمال الذين ساعدوني، والشكر الأكبر لبلدي مصر الحبيبة، وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشواري الكروي ولم أقصر في حق أحد".

جدير بالذكر أن اسم الحضري ارتبط خلال الأيام القليلة الماضية بالانضمام لناديي zed والسكة الحديد.