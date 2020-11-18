"محاولات للحاقه بالنقاز".. صراع مصري تونسي للتعاقد مع لاعب النجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية تونسية، الأربعاء، أن الدولي التونسي محمد أمين بن عمر لاعب فريق النجم الرياضي الساحلي، يبدو قريبًا من الانتقال للدوري المصري.

وبحسب صحيفة "الصباح" التونسية، فإن بن عمر يبدو سيكون انتقاله لنادي بيراميدز والذي لم يفقد فرصة التوقيع معه.

الصحيفة أوضحت أن رغم بطولة الدوري المصري الأقرب للاعب النجم الساحلي إلا أن هناك رغبة من جانب الترجي الرياضي التونسي للتعاقد مع لاعب وسط منتخب تونس.

وأكمل الصحيفة التونسية، أن الترجي يحاول استقطاب بن عمر للحاق يزميله السابق حمدي النقاز حيث لعب الأخير في صفوف النجم الرياضي الساحلي قبل انتقاله للزمالك في يناير 2018.

وارتبط اسم بن عمر بالانتقال للدوري المصري أكثر من مناسبة حيث كان من بين اهتمامات الأهلي في وقت سابق قبل أن ينضم اسمه لنادي بيراميدز.

ويعتبر محمد أمين بن عمر قريبًا من مغادرة النجم في ظل الظروف المالية الصعبة التي يتعرض لها نادي "جوهرة الساحل" إلى جانب انتهاء عقده في الصيف المقبل من عام 2021.

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز دعّم صفوفه في الصيف الحالي من خلال التعاقد مع أحمد فتحي وشريف إكرامي ثنائي الأهلي في صفقة انتقال حر ورمضان صبحي قادمًا من هدرسفيلد، وأخيرًا انتداب الدولي الفلسطيني محمود وادي من فريق المصري البورسعيدي.