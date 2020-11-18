اليوم.. قناة الأهلي تنقل نهائي كرة السلة أمام الجزيرة

تذيع اليوم قناة الأهلي - الأربعاء - عند السادسة مساء مباراة نهائي بطولة القاهرة لكرة السلة بين سيدات الأهلي والجزيرة بصالة ستاد القاهرة الدولي، تجدر الإشارة إلى أن النهائي مؤجل من الموسم السابق بسبب تداعيات جائحة كورونا وتوقف النشاطالرياضي.
يسبق المباراة بساعة الاستوديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي هيثم السعيد مقدم برنامج الأبطال وقائد الأهلي السابق في كرة السلة ويستضيف الاستوديو إسلام على مدرب شباب الأهلي تحت 20 سنه وعاليًامحمود مدرب ناشئات الأهلي تحت 18 سنة.
جدير بالذكر أن الإعلامي هيثم السعيد مقدم برنامج الأبطال على شاشة قناة الأهلي والتي يتابع من خلاله كل الألعاب الأخرى الفردية والجماعية وتزيد على 10 لعبات ويحظى بمشاهده عالية. تجدر الإشارة بأن قناة الأهلي فازت أخيرًا بأفضل قناة رياضية عربية من مهرجان الفضائيات العربية.
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