بعثة منتخب البرازيل الأولمبي تتناول الكشري وسط القاهرة

واصلت بعثة منتخب البرازيل الأولمبي زيارتها للمعالم السياحية وسط القاهرة، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة السياحية التي تنظمها لها إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشبابوالرياضة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار على هامش مشاركتهم بالدورة الأوليمبية الدولية التي أقيمت بمصر.
وحرص أعضاء البعثة على تناول الطعام المصري ووجباته الشعبية في إطار التعرف على العادات والتقاليد، حيث تناولو وجبة الغداء في "كشري أبو طارق" في وسط البلد، باعتبارها إحدى الوجبات التي تشتهر بها مصر.
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