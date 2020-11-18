شاهد.. الزمالك ٢٠٠١ يهزم رأس غارب وديًا

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠١ وديا على نظيره رأس غارب، بنتيجة هدفين مقابل هدف وذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد ببطولة الجمهورية للناشئين. الاستعداد للموسم الجديد ببطولة الجمهورية للناشئين. وأحرز هدفي الزمالك في المباراة كلا من مصطفى خلف ويوسف عمرو. خلف ويوسف عمرو. ويقود الفريق أسامة حسن مديرا فنيا، ويساعده مصطفى محمود وأحمد رزق، وتامر وحيد مدرب حراس ، ومحمود سعيد علاج طبيعي ، وخالد عمران مدير إداري للفريق.

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