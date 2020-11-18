إصابة علي معلول تثير قلق وسط جماهير الأهلي.. وعشاق القلعة الحمراء يساندون اللاعب

تصدر لاعب نادي الأهلي، على معلول، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تداولت الأنباء حول إصابته خلال مشاركته بمباراة منتخب تونس وتنزانيا أمس.

وآثار علي معلول مدافع النادي الأهلي جدلا كبيراً، بسبب سقوطه مصابا في إحدى الكرات المشتركة خلال مشاركته مع منتخب بلاده تونس ضد تنزانيا، حيث أنه شارك أساسيا في مباراة تونس وتنزانيا بالجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وقبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم نسور قرطاج بهدف نظيف سجله سيف الدين خاوي، تعرض معلول للإصابة لكنه سرعان ما نهض وأكمل المباراة بشكل طبيعي.

وتشعر جماهير الأهلي بالقلق إزاء موقف اللاعبين الدوليين في الفترة الحالية، خاصة بعد إصابة محمد هاني الظهير الأيمن مع منتخب مصر في مباراة توجو السبت الماضي، وكذلك الإصابة الطفيفة التي تعرض لها الظهير الأيسر أيمن أشرف في مباراة اليوم أيضا ضد توجو.

وتتمني جماهير القلعة الحمراء، شفاء نجم النادي الأهلي من الإصابة التي تشير كافة المؤشرات على إنها خفيفة ولا داعي للقلق، خاصة أنه اكمل اللاعب المباراة بسلام وأمان.