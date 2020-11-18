الشباب والرياضة تنظم جولة سياحية لبعثة منتخب البرازيل الأولمبي

نظمت إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار جولة سياحية لبعثة منتخب البرازيل الأوليمبي على هامش مشاركتهم بالدورة الأولمبية الدولية التي أقيمت بمصر.
شملت الجولة زيارة المتحف المصري والأهرامات برفقة المرشدين السياحيين الذين أوضحوا تاريخ نشأة الأهراماتوأبو الهول، ومكونات المتحف المصري وما يتضمنه من آثار عريقة، والأزمنة التي تعود إليها تلك الآثار.
وأبدى أعضاء بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي انبهارهم بالحضارة المصرية العريقة، وما تتمتع به مصر منتاريخ وآثار، معربين عن خالص تقديرهم لحفاوة الاستقبال، وحسن الإقامة أثناء تواجدهم بالقاهرة.
وكان منتخب البرازيل الأوليمبي قد شارك في منافسات الدورة الودية الدولية الأوليمبية مع كل من منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبية، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطني الأوليمبي بالدورة برصيد 4 نقاط حصدهم بعد التعادل مع كوريا الجنوبية والفوز على منتخب البرازيل.
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