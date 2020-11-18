المسحة الثانية تؤكد إصابة محمد النني بفيروس كورونا

أجرى محمد النني لاعب ارسنال الإنجليزي ومنتخب مصر مسحة ثانية للكشف عن فيروس كورونا وجاءت عينته إيجابية.

أظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول صباح اليوم فور عودتها من توجو عن سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.

في نفس الإطار استقبل فجر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة المنتخب الوطني المصري لكرة القدم عقب عودتهم من توجو

بمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد تغلبهم علي منتخب توجو في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وخلال لقاءه مع لاعبي المنتخب الوطنى، أعرب الدكتور أشرف صبحي للاعبين والجهاز الفني والادارى للمنتخب عن سعادته وتقديره للجهد الكبير الذى بذلوه وأدائهم المميز، والفوز على توجو خارج الأرض ليقتربوا بذلك كثيرًا من التأهل المستحق والطبيعي للمنتخب المصرى للبطولة الأفريقية.

وطالبهم الوزير ببذل المزيد من الجهد خلال المباريات المقبلة لإسعاد

جماهير كرة القدم المصرية بالنتائج الطيبة والأداء المشرف، مشيرًا أن كرة القدم المصرية تشهد حالة من التطور والازدهار سواءً على مستوى المنتخب الوطني الأول أو المنتخب الأوليمبي ومنتخب الشباب، وكذلك على مستوى الأندية التى أصبحت متصدرة للمشهد الكروى على مستوى القارة الأفريقية.

كما حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور مباراة المنتخب المصري الأولمبي ومنتخب البرازيل التي أقيمت باستاد القاهرة مساء أمس في الدورة الودية الدولية التي تشارك فيها مصر ومنتخب البرازيل وكوريا الجنوبية والتي تعتبر تحضيرا للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021، واستطاع فيها المنتخب المصري التغلب على منتخب البرازيل في مباراة حماسية بين الفريقين بنتيجة هدفين مقابل هدف.