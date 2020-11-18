رياضة | الاتحاد الصربي يعلن عن 3 إصابات جديدة في منتخبهم قبل لقاء روسيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الصربي يعلن عن 3 إصابات جديدة في منتخبهم قبل لقاء روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الاتحاد الصربي لكرة القدم اليوم الأربعاء بالإعلان عن أن الفحوص كشفت عن إصابة ثلاثة لاعبين من المنتخب بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل ساعات من المباراة المقررة اليوم أمام نظيره الروسي ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

وذكر الاتحاد الصربي في بيان :"الفحوص الروتينية أظهرت إصابة ثلاثة لاعبين أخرين بالعدوى. وهم، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وداركو لازوفيتش ودجورجي نيكوليتش."

وأضاف البيان :"إلى جانبهم، كشفت الفحوص أيضا عن إصابة أخصائي علاج طبيعي بالعدوى، بينما جاءت نتائج فحوص باقي أفراد المنتخب سلبية."

وأثرت عدوى كورونا بشكل كبير على المنتخب الصربي، حيث شهد الأسبوع الماضي أيضا إصابة ثلاثة لاعبين من بينهم القائد ألكسندر كولاروف.