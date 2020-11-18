رياضة | نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يقترب من الانتقال إلى البنك الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي البنك الأهلي إبرام صفقات قوية استعدادًا للموسم المقبل، ويستهدف النادي الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز "مطاريد" الأهلي والزمالك للتعاقد معهم لتعزيز صفوفه استعدادًا للمنافسة في بطولة الدوري بالموسم الجديد وعدم الهبوط لدوري القسم الثاني مرة أخري.

ويسعي نادي البنك الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب محمد حسن لاعب وسط فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم مركز خط الوسط بالفريق استعدادًا للموسم المقبل، خاصة بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

واقترب محمد حسن من مغادرة النادي الزمالك هذا الصيف بعد قرار الجهاز الفني للفريق الأبيض بعودة محمد أشرف روقا إلى القلعة البيضاء بالموسم الجديد، بالإضافة لدخول مسئولي النادي في مفاوضات مع نادي بيراميدز للحصول على خدمات اللاعب نبيل عماد دونجا لتدعيم مركز خط الوسط بالفريق.

من ناحية أخري كان أعلن محمد حسن لاعب الزمالك إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية، وخضوعه للعزل الصحي وتلقيه بروتوكول العلاج الخاص بمواجهة الفيروس مما يقلل فرص مشاركته في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.