رياضة | خسارة نادي وست هام 2 مليون إسترليني كل مباراة بدون مشجعين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خسارة نادي وست هام 2 مليون إسترليني كل مباراة بدون مشجعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كارين برادي نائبة رئيس وست هام يونايتد الإنجليزي إن النادي يخسر مليوني جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار) في كل مباراة دون مشجعين في ظل غياب الجماهير عن الملاعب بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولا يُسمح للمشجعين بحضور المباريات منذ استئناف الدوري الإنجليزي في يونيو (حزيران)، وتعاني الأندية مادياً وطلبت فرق الدرجات الأدنى حزمة إنقاذ من فرق دوري الأضواء.

وقالت برادي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "هذا مدمر للجميع، يخسر وست هام مليوني جنيه إسترليني في كل مباراة دون إيراد التذاكر وإيراد الشركات التجارية، تخسر بعض الأندية ما يصل إلى 10 ملايين إسترليني في المباراة الواحدة".

وأضاف: "يتحدث البعض عن هرم كرة القدم، لكن يبقى هناك هرم بين أندية الدوري الممتاز، على القمة هناك أندية مملوكة لدول ذات سيادة، وفي القاع هناك أندية ليست كذلك".

وتابع: "يعاني الجميع لكن هذا هو الحال في الأنشطة التجارية الأصغر، بغض النظر كانت تتعلق بكرة القدم أو بغير كرة القدم، فإنه ليس لديهم الكثير من الاحتياطي النقدي وهذا ما يحدث للأندية الصغيرة في كرة القدم".

وأبدت برادي إحباطها بسبب عدم حضور المشجعين إلى الملاعب، لمنع انتشار فيروس كورونا، بينما تبث المباريات في قاعات السينما، وقالت "الأجواء تعاني" دون وجود الجماهير.