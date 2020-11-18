رياضة | أحمد كشري: أتمنى عدم وقوع منتخب مصر مع الجزائر في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد كشري: أتمنى عدم وقوع منتخب مصر مع الجزائر في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد كشري مدرب نادي أسوان السابق أنه يتمنى عدم وقوع منتخب مصر مع الجزائر خلال أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون. وقال كشري في تصريحات لبرنامج الماتش، أن المنتخب عليه تصدر مجموعته حتى لا يقع في مواجهة فرق يصعب التعامل معها مثل الجزائر. وأشاد كشري بمستوى منتخب مصر أمام توجو بتصفيات أمم أفريقيا ونجاحه في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف لهدف.