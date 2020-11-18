رياضة | مدرب منتخب مصر السابق: هناك عناصر مبشرة فى الفراعنة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر السابق: هناك عناصر مبشرة فى الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكـد أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، والمدير الفني الحالي لنادي زد، أن هناك عناصر مبشرة في منتخب مصر، وكذلك المنتخب الاوليمبي، وسيكونوا مستقبل الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وقال نبيه في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أهنئ الجهاز الفني لمنتخب مصر بالفوز على توجو، وكذلك المنتخب الأوليمبي بعد الفوز على البرازيل، الكرة المصرية تسير بخطى جيدة، لدينا لاعبين مميزين، وقادرين على بناء فريق قوي لمدة 10 سنوات مقبلة".

وأضاف: "لدينا مجموعة لاعبين جيدين في المنتخب الاول والأوليمبي، ولدينا فرصة جيدة للوصول لكأس أمم إفريقيا، وكذلك الوصول لكأس العالم بقطر 2022، نتمنى أن نصل المونديال القادم".

وواصل:" نتمنى أن نعمل وفقا لخطة جيدة للوصول إلى مونديال 2026، حسام البدري لديه مجموعة مميزة من العناصر، وهناك لاعبين مميزين في منتخب مصر الأوليمبي".

وتابع نبيه: "لاعبي منتخب مصر الأول دائما هم رقم واحد في مصر، والتشكيلة التي شاركت أمام توجو أدت مباراة جيدة، واللقاء الذي أقيم في القاهرة كان هناك ضغوط كبيرة على المنتخب المصري، وكان هناك ابتعاد لفترة طويل عن إقامة معسكر للاعبين".

وأضاف: "التغييرات التي قام بها على تشكيل المنتخب بالأمس، كانت جيدة للغاية، سواء بمشاركة محمد شريف أو أفشة أو أيمن أشرف، والجميع كان يريد تقديم مستوى جيد، وكان هناك تنظيم دفاعي واستغل أخطاء دفاع توجو، والاندفاع الهجومي في محاولة للفوز، خاصة أنها كانت الفرصة الأخيرة بالنسبة لتوجو من أجل مواصلة المنافسة للصعود لأمم إفريقيا".

وأكمل: "الجهاز الفني أدار اللقاء بشكل رائع، والجميع قدم مستوى جيد، والتغييرات التي شاركت قدمت مستوى مميز".