رياضة | أسامة نبيه: أواجه الزمالك بعدد قليل من اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أسامة نبيه: أواجه الزمالك بعدد قليل من اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكـد أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر، والمدير الفني الحالي لنادي زد (مصر)، أنه يعمل مع مجموعة قليلة من اللاعبين، قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر.

وقال نبيه في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أشكر مسئولي نادي زد، على ثقتهم الكبيرة في امكانياتي، أعمل مع 17 لاعبًا قبل مواجهة الزمالك في كأس مصر".

وأضاف: "نسعى للظهور بشكل جيد أمام الزمالك، واللاعبين بعيدين بدنيا وفنيا، الأمر يحتاج إلى جهد كبير خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "لا يوجد هناك ضغوط كبيرة بالنسبة لي، مواجهة الزمالك بالتأكيد صعبة عليه، والجميع يتفهم ذلك، وأتمنى تقديم مردود إيجابي بالنسبة لنا، واللاعبين عندما يخوضون مباريات كبيرة، يكون لديهم نوع من أنواع المسئولية، ولا يوجد ضغط نفسي على اللاعبين أو الجهاز الفني".

وزاد: "نعتمد على استراتيجية مختلفة في نادي زد، وهي الاعتماد على المواهب الصاعدة، وأعمل على تكوين فريق من عناصر شابة من مواليد 97 و 98، نسعى لإفراز عناصر لخدمة المنتخبات".

وأكمل: "أتمنى أن أكون شريك في مشروع نادي زد، لخدمة الكرة المصرية، وهناك توأمة مع فرق أوروبية، وجميع أعضاء مجلس الإدارة لديهم وعي وفكر عالٍ".