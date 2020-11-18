رياضة | وزير الشباب والرياضة يدعم محمد عصب قبل المشاركة فى بطولة "مستر أولمبيا" لكمال الاجسام ديسمبر القادم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يدعم محمد عصب قبل المشاركة فى بطولة "مستر أولمبيا" لكمال الاجسام ديسمبر القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد محمد عصب لاعب منتخبنا الوطني لكمال الأجسام ، للمشاركة في مسابقة كمال الأجسام الأولى للهواة في العالم "مستر أولمبيا "، والتي تقام يومي 15 و16 ديسمبر المقبل ، في ولاية لاس فيجاس الأمريكية.

ويعد "عصب"، أحد أبرز المرشحين للحصول على لقب بطولة "مستر أولمبيا"، التي تعد أكبر بطولة عالمية في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

وكان "عصب"، قد التقى بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الذي حرص على دعم البطل المصري قبل سفره للمشاركة في البطولة.

وقال "عصب"، إن مقابلة وزير الشباب والرياضة، أعطته دفعة معنوية كبيرة قبل مشاركته في البطولة ، وحملته مسئولية الفوز ورفع العلم المصري في أكبر المحافل العالمية .

أضاف لاعب المنتخب الوطني لكمال الأجسام ، أن الدكتور أشرف صبحي لا يدخر جهداً في تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لجميع الرياضيين في مصر ، مثمنا الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للرياضة والرياضيين ، مؤكداً أن الرئيس السيسي يقود ثورة رياضية غير مسبوقة ، ويهتم بجميع الأنشطة والالعاب الرياضية المختلفة ، فضلاً عن حرصه على تكريم أبناء مصر الذين يحققون نجاحات في المحافل الدولية.

ويعلق المصريون الكثير من الآمال علي البطل المصرى محمد عصب ، لتحقيق أفضل نتيجة في البطولة العالمية ،والتى يخوضها البطل المصرى "عصب" في فترة حرجة يشهد فيها العالم بداية الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.