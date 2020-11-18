رياضة | موعد إعلان الزمالك عن صفقة المثلوثي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد إعلان الزمالك عن صفقة المثلوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم نادي الزمالك التفاوض مع الظهير التونسي حمزة المثلوثي بشكل رسمي من أجل تدعيم الجهة اليمني للفريق خلال منافسات الموسم المقبل ،في ظل النقص العددي في الوقت الحالي في هذا المركز بعد رحيل حمدي النقاز عن الفريق بسبب تأخر المستحقات المالية.

ولم يتراجع إدارة القلعة البيضاء عن إتمام صفقة حمزة المثلوثي بشكل نهائي ،اللاعب حصل على كافة مستحقاته المالية ،وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب انتهاء مشوار الفريق في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وهناك اقتناع كامل بالامكانيات التي يمتلكها حمزة المثلوثي ،اللاعب يتواجد حاليا في القاهرة ويتدرب بشكل قوي استعدادا لدخوله في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن حمزة المثلوثى انتقل لنادى الزمالك فى صفقة انتقال حر قادما من صفوف الصفاقسى التونسى