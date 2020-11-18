رياضة | المنيا يواجه الفكرية وملوي ودياً

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المنيا يواجه الفكرية وملوي ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق المنيا مبارتين وديتين يومي الخميس والجمعة، وذلك ضمن استعداد الفريق للموسم الجديد والذي ينطلق يوم 25 نوفمبر باستضافة فريق المنيا لنظيره فريق نادي قنا.



وقال شديد قناوي مدرب المنيا إن فريقه سيخوض مباراة عصر الخميس مع فريق ناصر الفكرية على ملعب النادي المنياوي، كما يخوض الفريق مباراة اخرى يوم الجمعه مع نادي ملوي، ويحصل المنيا على راحة السبت.